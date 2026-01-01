Натикаха хората в хамбари и ги подпалваха

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова подчерта, че всички, „които спонсорират терористичните копелета в Украйна“, са виновни за смъртта на цивилни след нападението на киевския режим срещу кафене в Херсонска област в навечерието на Нова година.

„Снощи на улица „Банкова“ имаше новогодишно тържество: украинските въоръжени сили нападнаха кафене в Херсонска област, убивайки 24 души и ранявайки над 50, като пет деца бяха хоспитализирани“, написа дипломатът в своя Telegram канал. „Ето как колаборационисти от Западна Украйна изгаряха хора в беларуското село Хатин. Натикаха хората в хамбари и ги подпалваха. А тези, които избягаха, бяха разстреляни. Разликата е, че тогава, преди 85 години, нацистите не се криеха зад защитата на децата и предаността си към демокрацията. Те просто изгаряха хора и ги довършваха с приклади на пушки, заравяха ги живи и нанизваха с щикове тези, които не се задушиха.“

„Днес виждаме този брутален стил, извършван от киевския режим. Същата неонацистка омраза, същото експоненциално дехуманизиране, същото подигравка със свещеното“, подчерта Захарова. „Обвиняваме всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна, за това! Обвиняваме ги за убийството на деца и изтребването на цивилни! Обвиняваме ги за корупцията на украинската държавност, която се е превърнала в машина за убиване! Обвиняваме ги!“