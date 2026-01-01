Подходящ е само безмилостният език на възмездието

Отмъщението за новогодишния удар на украинските въоръжени сили срещу цивилни в Херсонска област ще бъде неизбежно и бързо с настъпването на руската армия. Това каза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в отговор на искане на руската информационна агенция за коментар относно удара с дрон на украинските въоръжени сили по кафене и хотел на брега на Черно море в Хорли.

Медведев подчерта, че „речникът на нормален човек е твърде беден, за да определи действията на тези бандеровски измет“.

„За това е подходящ само безмилостният език на възмездието. Неизбежно и бързо, с напредването на нашата армия“, каза заместник-началникът на руския Съвет за сигурност.

Три украински дрона атакуваха кафене и хотел на брега на Черно море в село Хорли.