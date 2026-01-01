Модернизация на бойното поле: Т-90М „Прорив“ получава активна защита

„Прорив“ е модернизирана версия на танковата платформа Т-90

Модернизираните танкове Т-90М "Прорыв", произведени от Уралвагонзавод (УВЗ, част от държавната корпорация "Ростех"), ще получат обновена система за активна защита (АСЗ) с режим против дронове за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати (БЛА). Това каза служител от военното представителство на руското Министерство на отбраната, цитиран от руски медии.

„Тази година внедрихме програма за усъвършенстване на софтуера на КАЗ, като въведохме подрежим „Анти-Дрон“. В момента се работи по инсталирането на система за активна отбрана, която ще противодейства директно на дроновете, сваляйки ги при приближаването им“, заяви представител на отдела за военно приемане на руското Министерство на отбраната по телевизионния канал „Россия-24“ .

В програмата се посочва също, че оптичните дронове ще бъдат свързани с активната отбранителна система „Арена-М“, която автоматично проследява и неутрализира всякакви заплахи, като изстрелва прехващач по входящи противотанкови ракети или дронове. Тази система вече е инсталирана на модернизирани танкове Т-72Б3А.

По-рано беше съобщено, че концернът „Уралвагонзавод“ е изпратил влак с модернизирани танкове Т-90М „Прорыв“ на руските войски.

„Прорив“ е модернизирана версия на танковата платформа Т-90, чиито различни модификации се произвеждат от 1992 г.