Путин искаше да разшири „буферната зона“ в регионите Суми и Харков

Президентът на Русия Владимир Путин е наредил на руската армия да настъпи в северната част на Украйна, въпреки че Белият дом се опитва да сключи споразумение за прекратяване на войната. Генерал Валерий Герасимов, най-висшият военен служител в Русия, заяви, че Путин иска да разшири „буферната зона“ в регионите Суми и Харков, пише The Times.

Герасимов също така заяви, че Русия е „освободила“ повече от 30 села, но не ги назова. Москва контролира части от територията в двата региона, но епицентърът на боевете е по-далеч на изток, в Донбас.

Путин заяви, че Москва трябва да създаде буферна зона, за да защити регионите Курск и Белгород от украински набези по границата. Силите на Киев завзеха части от региона Курск при изненадваща инвазия през 2024 г., преди да бъдат изтласкани от руските сили с помощта на хиляди севернокорейски войници.

Въпреки че президентът Тръмп се опита да принуди Украйна да се откаже от целия си регион Донбас в замяна на мирно споразумение с Москва, Путин заяви, че Русия не се е отклонила от искането си Киев да изтегли силите си и от регионите Херсон и Запорожие.

В понеделник Путин нареди на армията си да продължи кампанията си за превземане на регионалната столица Запорожие. Русия контролира 75% от региона, но не е успяла да превземе главния му град, който преди войната е имал население от 700 000 души.

Силите на Москва са само на 14 километра от покрайнините на града,

съобщи военен представител на Путин. Въпреки това украинският уебсайт Deep State, който следи фронтовите линии, твърди, че руските войски са на почти 32 километра разстояние.

Коментарите на Герасимов дойдоха, след като Русия показа това, което според нея са останките от един от дроновете, които твърди, че са били изстреляни от Украйна към резиденцията на Путин във Валдай, в област Новгород, северно от Москва.

Смята се, че Путин прекарва време в резиденцията с Алина Кабаева, бивша олимпийска гимнастичка, и двете им малки деца, Иван и Владимир-младши.

Президентът на Украйна Зеленски нарече твърденията на Кремъл „лъжа”, целяща да провали мирните преговори и да подготви почвата за евентуални удари по украински правителствени сгради в Киев.

Във видео, публикувано от руското министерство на отбраната, маскиран руски войник показва това, което според него е украински ударни дронове „Чаклун-В“, които са били свалени, докато се насочвали към строго охраняваната резиденция на Путин.

Москва заяви, че Украйна е изстреляла 91 дрона срещу луксозната резиденция на Путин. Въпреки това, според него повече от половината са били свалени в руския регион Брянск, на около 300 мили разстояние.

Кая Калас, върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика, заяви в сряда, че няма основание за твърденията на Русия, че Украйна е опитала да убие Путин в резиденцията му.

Тръмп, който заяви, че е бил информиран за предполагаемата атака от Путин, каза, че предполагаемият опит за покушение срещу живота на руския лидер е „недобър“.

Според оценка на американското разузнаване, енергийните удари, подпомагани от САЩ, струват на руската икономика до 75 милиона долара на ден. ЦРУ е било упълномощено да съдейства и за украински удари с дронове срещу кораби от руската „сенчеста флота“ в Черно море и Средиземно море, се посочва в доклада, който цитира източници.