Путин обяви „най-големия руски технологичен пробив в историята“

Руският президент Владимир Путин обяви, че страната навлиза в период на най-мащабния технологичен пробив в историята, свързан с развитието на изкуствения интелект. Изявлението беше направено по време на заседание на Държавния съвет, посветено на подготовката на кадри за икономиката, съобщават руски медии.

Според Путин през следващите 10–15 години светът ще стане свидетел на „колосална технологична трансформация“, като изкуственият интелект ще промени всички сфери на обществения и икономическия живот. Той сравни настоящите процеси с космическата програма на XX век, но подчерта, че мащабът на ИИ е „в пъти по-голям и всеобхватен“.

Руският президент заяви, че изкуственият интелект вече активно автоматизира огромен брой процеси и ще доведе до заместване на служители на начални позиции, включително в творчески и интелектуални професии. В същото време технологията ще създаде нови работни места, изискващи умения за работа с данни, инженерно мислене и правилно формулиране на задачи.

Путин призова регионалните и федералните власти, както и бизнеса, да бъдат подготвени за дълбоки системни промени. Той постави акцент върху необходимостта от развитие на собствени национални решения в сферата на изкуствения интелект и езиковите модели, като подчерта, че технологичният суверенитет е въпрос на национална сигурност.

„Не можем да си позволим критична зависимост от чужди технологии. За Русия това е въпрос на държавен, технологичен и ценностен суверенитет“, подчерта руският президент.