Медведев: Зеленски иска да провали мирното споразумението, ще му се наложи да се скрие

Автор: Труд онлайн
Русия
Дмитрий Медведев

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви , че „миризливият киевски негодник“ се опитва да саботира разрешаването на конфликта и че сега ще трябва да се крие до края на живота си.

„Миризливият киевски негодник се опитва да саботира разрешаването на конфликта. Иска война. Е, поне ще трябва да се крие до края на безполезния си живот“, написа Медведев на страницата си в социалните мрежи.

