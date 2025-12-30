Автор: Труд онлайн
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви , че „миризливият киевски негодник“ се опитва да саботира разрешаването на конфликта и че сега ще трябва да се крие до края на живота си.
The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025
„Миризливият киевски негодник се опитва да саботира разрешаването на конфликта. Иска война. Е, поне ще трябва да се крие до края на безполезния си живот“, написа Медведев на страницата си в социалните мрежи.