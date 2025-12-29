Защо Русия оборудва своите дронове с терминали Starlink

Starlink не може да прекрати достъпа на Русия до своята система

Използването на терминали Starlink от Русия на своите дронове усложни усилията на Украйна в електронната война срещу дроновете и постави труден проблем пред Илон Мъск.

В началото на войната в Украйна руските въоръжени сили бяха решени да отрежат украинците от външния свят. Те нацелиха телекомуникационната мрежа на страната, унищожавайки ключови наземни комуникационни масиви. Но руснаците откриха, че украинците не са засегнати от тези атаки – конкретно защото Илон Мъск първоначално позволи на Украйна да използва безплатно динамичната му сателитна мрежа Starlink, пише The National Interest.

Това позволи на украинците да продължат да функционират, тъй като те можеха да използват системите Starlink, за да избегнат руските смущения в електромагнитното (ЕМ) поле и да продължат да провеждат дронови атаки срещу руските линии.

Москва естествено протестира. Американците похвалиха Мъск. Тоест, докато Мъск не осъзна опасността за инвестицията си.

Русия адаптира Starlink за свои собствени цели

С продължаването на войната руснаците (и китайците) започнаха да концентрират усилията си върху разработването на контрамерки срещу Starlink. Москва и Пекин дадоха ясно да се разбере, че ако SpaceX продължи да позволява използването на предполагаемата си гражданска сателитна констелация Starlink в бойни действия, те ще атакуват системата Starlink.

Интересното е, че руснаците са избрали просто да се възползват от странната вратичка, създадена от американците, която позволява на една от техните компании – SpaceX – да участва в бойни операции, без да се счита за участник във военни действия. С мотива, че Starlink едва ли би протестирала, ако Украйна вече използва услугите й, Кремъл започна да поставя Starlink на борда на собствените си дронове. Това позволи на руските сили да избегнат голяма част от електромагнитните смущения, които украинците са разгърнали, за да понижат ефективността на руските дронове срещу техните линии.

А Starlink не може да прекрати достъпа на Русия до своята система, без да ограничи и достъпа на Украйна до нея. Това е огромна бъркотия.

Има и съобщения, че руснаците са интегрирали мощни процесори (като NVIDIA Jetson Orin) заедно с висококачествени сензори, като Sony IMX477, за автономно откриване, разпознаване и атака на цели.

Украински източници наблюдават напредъка, който руснаците са постигнали в използването на импровизирани Starlink интерфейси с дроновете си. Първоначално те бяха хаотични и лошо инсталирани. Според украинците обаче руснаците вече са интегрирали напълно терминали Starlink в своите офанзивни дронове, а смъртоносността на тези системи се е увеличила десетократно.

Едно от руските оръжия Molniya-2, което беше успешно свалено от украинските защитници, беше показано на западните журналисти. Сваленият дрон имаше директно инсталиран сателитен терминал Starlink, за да се гарантира, че системата поддържа постоянен контакт с оператора си, докато пресича бойното поле към целта си.

Starlink е проектиран от SpaceX, за да донесе безжична интернет връзка в региони по света, които имат малко или никаква надеждна интернет или по-широка телекомуникационна инфраструктура, като предоставя на места като Субсахарска Африка предимствата на достъпа до интернет. Междувременно, в места като Съединените щати, потребителите могат да се свързват с интернет чрез сателитите Starlink в орбита отвсякъде.

Парите, спечелени от използването на Starlink в световен мащаб, според Мъск, ще бъдат използвани за пряко финансиране на по-голямата мисия на SpaceX да изпрати хора на Марс.

Тази система никога не е била предназначена за военни цели.

Мъск разбира, че колкото по-дълго системата се използва за военни цели, толкова по-вероятно е да стане мишена – и ако системата Starlink стане първата жертва на голяма война, тогава целият икономически модел, на който се основава SpaceX, ще бъде изложен на риск.

В отговор на развитието на оръжията Starlink, Мъск е създал отделна, но подобна система, предназначена специално за военни цели. Тя се нарича Starshield. Американската армия е основният й клиент. Остава да се види дали други страни, като Украйна, ще получат директен достъп до тази мрежа или тя ще остане изключително американски военен проект.

Реципрочността е ключов принцип както в международните отношения, така и във войната.

Брандън Вайхарт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest.