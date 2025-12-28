"Роскосмос": Ракетата "Союз-2.1б" беше изстреляна от космодрума "Восточний" (ВИДЕО)

Ракетата "Союз-2.1б", носеща спътниците "Аист-2Т" № 1 и № 2 и 50 други космически кораба, беше изстреляна от космодрума "Восточний", като "Роскосмос" осигури прякото предаване на събитието.

Девет минути и 24 секунди по-късно ракетата изстреля горния етап на "Фрегат", носейки спътниците в ниска околоземна орбита. Почти веднага след това, а след това 50 минути, тя ще задейства своята двигателна система.

Изстрелването на ракетата Aist в орбита се очаква 1 час, 4 минути и 18 секунди след излитането на ракетата.

Сателитите "Аист-2Т" са предназначени за стереоскопично изобразяване на земната повърхност и създаване на 3D модел на планетата.

Други спътници, които ще бъдат изстреляни, включват тези на Московския държавен технически университет "Бауман" , Московския авиационен институт, Далекоизточния федерален университет и АмГУ, както и първият експериментален спътник за тестване на технологията "Интернет на нещата" – "IoT Marathon".