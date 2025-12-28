Москва: Стратегията за национална сигурност на САЩ не противоречи на диалога с Русия

Още по темата: Белият дом обяви промяна за срещата между Тръмп и Зеленски 28.12.2025 10:28

Актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ не противоречи на текущия диалог с Русия, но Москва ще оцени резултатите от нея въз основа на следващите стъпки, предприети от Вашингтон. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ТАСС относно резултатите от 2025 г.

"Що се отнася до теорията, някои от идеите, изложени в тази стратегия, не противоречат на усилията за насърчаване на диалога между Русия и Съединените щати. Въпреки това, ние ще вземем окончателните си решения само като разгледаме какво прави американската администрация на международната сцена", уточни ръководителят на руското външно ведомство.

На 5 декември Белият дом публикува актуализирана Стратегия за национална сигурност на Съединените щати. Документът декларира оттеглянето на Вашингтон от философията за единствена отговорност за световния ред, показва желание за постигане на стратегическа стабилност в отношенията с Русия и отбелязва оставащите противоречия с Европа.