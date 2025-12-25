Жесток взрив: Украйна удари руското пристанище Темрюк (СНИМКИ)

Два резервоара с петролни продукти са се запалили днес в пристанището Темрюк на Азовско море, в руския Краснодарски край. Според местните власти пожарът е възникнал след украинска атака с безпилотни летателни апарати, съобщи Ройтерс.
По информация на регионалния оперативен щаб, разпространена чрез „Телеграм“, огънят е обхванал площ от около 2000 квадратни метра. Към момента няма данни за пострадали.
В гасенето на пожара участват около 70 души и 11 специализирани пожарни автомобила, посочват руски медии. Властите продължават работата по овладяване на ситуацията и изясняване на щетите.
Сгради и оборудване в селскостопанско предприятие в район Щербиновски също са били повредени.
В район Щербиновски също няма пострадали, твърдят местните власти. "Няколко индустриални сгради и селскостопанско оборудване в предприятие в село Николаевка в район Щербиновски са били повредени. Пожарите са били бързо потушени“, се казва в изявлението.
