Руските подводници клас „Черна дупка“ от типа „Кило“ карат американския флот да се свива от страх

Русия поръча в експлоатация „Якутск“, последната лодка от най-новата си партида модернизирани дизелово-електрически подводници клас „Кило", пише 19FortyFive.

Изграден по доказан дизайн от съветската епоха, вариантът Проект 636.3 съчетава изключително безшумна работа с подобрени сензори и възможност за изстрелване на крилати ракети „Калибър“ от торпедните си тръби.

Тази комбинация дава на Москва дискретен и достъпен начин да заплашва кораби, подводници и сухопътни цели, докато нейният надводен флот е изправен пред нарастващ риск.

Но Кило все още трябва да се гмурка с шнорхел, за да презареди батериите си, което ги излага на наблюдение, а издръжливостта им не може да се сравни с ядрените лодки.

Резултатът е сила – и разкриващо ограничение. При продължителен конфликт тези ограничения оформят геометрията на патрулирането. Неотдавнашната атака срещу подводница клас Kil0 в Украйна обаче сочи към облачно бъдеще.

В началото на 80-те години на миналия век съветският флот въвежда в експлоатация първите си дизелово-електрически атакуващи подводници, които по-късно стават клас „Кило“.

Те бяха способни, тихи и построени специално за крайбрежни и регионални води. Повече от четири десетилетия по-късно, последното поколение от тези лодки остава централно място във военноморската стратегия на Русия.

През юни 2025 г. военноморските сили въведоха в експлоатация последната подводница от настоящия клас – и с продължаващия конфликт в Украйна и Русия под силен международен натиск, продължаващата известност на тези подводници е интересна.

Използването на застаряващ клас подводници разкрива както силните страни на руските конструкции, така и нарастващите стратегически уязвимости на Москва.

Тъй като подновеният акцент върху подводната война се превръща в очевидна реалност за Москва, корабите клас „Кило“ – и особено модернизираният им вариант Проект 636.3 - демонстрират как дори десетилетен дизайн все още може да оформи съвременните морски конфликти.

Но това също така разкрива ограниченията на настоящите възможности на Русия, тъй като тя продължава да разчита на това, което е станало известно като „черна дупка“.

Класът „Кило“ е дизелово-електрическа атакуваща подводница, първоначално разработена от съветското конструкторско бюро, известно сега като конструкторско бюро „Рубин“.

Базовият Kilo (Проект 877) влиза в експлоатация през 80-те години на миналия век и през годините дизайнът му продължава да се развива.

Второ: по-евтино е.

Но въпреки това, класът Kilo все още има доста страховита репутация, особено в западните военноморски сили, заради набора си от акустични стелт функции, които го правят много труден за откриване в крайбрежните и крайбрежни води.

Подводницата отдавна е описвана като най-тихата дизел-електрическа подводница от своето поколение - защото е такава.

Тази производителност произтича от интелигентния му дизайн и внимателно разработените задвижващи системи.

Благодарение на тихите си вътрешни механизми, системите за изолация на вибрациите и шума, както и антиакустичното гумено покритие на външния корпус, класът Kilo остава изключително добър в промъкването покрай системите за откриване.

През 90-те години на миналия век подобренията доведоха до Проект 636 (Improved Kilo), а от 2010-те години по-нататъшни подобрения в дизайна доведоха до Проект 636.6, известен още като Improved Kilo II.

До юни 2025 г. Русия завърши строителството на най-новата партида подводници от клас „Кило“ по проект 636.6 с въвеждането в експлоатация на „Якутск“.

Има поне няколко причини, поради които Русия продължава да произвежда подводници.

Първото е най-очевидното: по-безопасно е да се продължи изграждането на подводници въз основа на доказан дизайн, който работи от десетилетия.

Вариантът Проект 636.6 обикновено измества около 2350 тона, когато е на повърхността, и около 3100 тона под водата, има корпус с дължина приблизително 74 метра и работи с екипаж от около 52 души с издръжливост от 45 дни в морето.

Първоначално предназначен за противолодъчни и противокорабни операции, наборът от мисии на „Кило“ се е разширил с течение на времето.

Модернизираните варианти на подводницата вече могат да изстрелват крилати ракети с голям обсег - включително „Калибър“ – от торпедните си тръби, като същевременно запазват капацитета си за торпеда и мини. Тази способност позволява на подводниците да поразяват сухопътни цели отдалеч, което дава на руския флот гъвкаво разпределение на мощността дори в оспорвани води.

Именно тази комбинация от скритост, мобилност и нарастващ обхват на удара е спечелила на лодките прякора „Черна дупка“ , главно от източници от НАТО и ВМС на САЩ, които са установили, че са известни с трудностите при проследяване по време на учения .Защо те все още имат значение - и къде не успяват.

Въпреки остаряването си, корабите от клас „Кило“ остават гръбнакът на конвенционалните подводни сили на Русия . Проследяване с отворен код показва, че Русия в момента разполага с десетки единици от по-старите си и подобрени модели – доказателство за дълголетието и стратегическата стойност на корабите.

В този смисъл, доктрината от съветската епоха за изграждане на масово произвеждани, сравнително евтини дизелово-електрически лодки е надживела много по-амбициозни проекти за подводници. Това означава, че Русия и до днес разполага с богат списък от разгръщащи се подводници, въпреки че надводният ѝ флот понася тежки загуби.

За Тихоокеанския и евентуално Северния флот на Русия тези лодки остават рентабилен начин за демонстриране на подводна мощ, дори когато по-модерните проекти изостават по отношение на разработката или страдат от забавяния, свързани с бюджета.

Междувременно, в контекста на продължаващата война в Украйна, ракетите „Килос“ - особено тези, оборудвани с ракети „Калибър“ – предоставят на Москва начин да поразява сухопътни цели, като същевременно избягва прекомерното използване на надводни кораби, които стават все по- уязвими.

Край на линията за Кило-класа?

Все пак има някои ограничения, макар че ползите от използването на корабите значително ги надвишават.

Кило е дизелово-електрическа машина, което означава, че периодично трябва да повдига шнорхел, за да работи дизеловите си двигатели и да презарежда батериите - фаза на работа, която намалява скритността и увеличава уязвимостта, особено във води, които враговете наблюдават.

Освен това, макар че подводниците от клас „Кило“ се отличават с тихо плаване, издръжливостта им от около 45 дни и обхватът им на подводно плаване остават ограничени в сравнение със съвременните ядрени подводници.

Накратко, Кило остава мощен инструмент, но ограниченията му ще определят колко дълго Русия може да продължи да разчита на него.

За автора: Джак Бъкби е британски автор, изследовател на борбата с екстремизма и журналист, живеещ в Ню Йорк, който пише често за National Security Journal. Правейки репортажи за Обединеното кралство, Европа и САЩ, той работи за анализ и разбиране на лявата и дясна радикализация и докладва за подходите на западните правителства към наболелите проблеми на днешния ден. Неговите книги и изследователски статии изследват тези теми и предлагат прагматични решения за нашето все по-поляризирано общество. Последната му книга е „The Truth Teller: RFK Jr. and the Case for a Post-Partisan Presidentship“ (Истината казва: РФК-младши и аргументите за постпартийно президентство).