Руската система за противовъздушна отбрана С-500 може да се похвали с нови възможности за откриване, които ѝ позволяват да проследява стелти изтребители F-35, пише JP. Системата С-500 ще може да прихваща и сателити и други космически цели, което я прави най-динамичната отбранителна система от всички, предупреждава авторът.

Източници от отбраната заявиха пред Jerusalem Post, че се съмняват в твърденията на Москва, че руската система за противовъздушна отбрана С-500 може да отблъсне атаки от изтребители F-35.

Въпреки че Русия обяви въвеждането в експлоатация на усъвършенствана система за противовъздушна отбрана С-500, способна да противодейства на западните (и израелските) стелт изтребители F-35, няколко източника заявиха пред Jerusalem Post, че това е малко вероятно да е вярно.

Един източник отбеляза, че Русия често прави преувеличени и необосновани твърдения, за да стимулира продажбите към други страни; това може да бъде и възпираща тактика.

Системата С-500 трябваше да заработи преди много години. Надежди за нейното разполагане бяха изразени през 2021 и 2024 г., но те бяха попарени.

Въпреки прогнозите на Русия за нейните технологични възможности, конфликтът с Украйна разкри множество уязвимости и подкопа много публични твърдения за военната мощ на страната.

Нови възможности за откриване

Друг източник съобщи, че С-500 може да притежава нови възможности за откриване, способни да проследяват стелт изтребителите F-35 от стотици километри разстояние. Източникът обаче отбеляза, че проследяването на движенията на F-35 и насочването му с оръжия, способни да го свалят, е изключително трудно.

Като цяло, източниците се съмняват, че С-500 наистина е на етап, в който може да компенсира превъзходството, което САЩ и Израел в момента имат над противниците си благодарение на използването на F-35.

За системата С-500 се знае малко, за разлика от системите за противовъздушна отбрана С-300 и С-400, които са използвани и разгръщани в различни конфигурации от средата на 80-те години на миналия век до наши дни.

Иран закупи системата С-300 от Русия на огромна цена и търсеше доставката ѝ в продължение на близо десетилетие, вярвайки, че тя ще защити ядрената програма на страната от Израел. В отговор на иранските ракетни удари през 2024 г. обаче Израел унищожи всичките пет системи С-300 в Иран.

Това значително улесни унищожаването на по-голямата част от иранската ядрена програма през юни тази година от страна на Израел.

Оттогава Техеран се стреми да подобри възможностите си за противовъздушна отбрана. Новините за нова руска технология, която може да неутрализира F-35, биха могли да променят правилата на играта.

Дори източници, които заявиха, че новата руска технология е малко вероятно да противодейства на F-35, предупредиха, че ситуацията може да се промени в даден момент. Следователно Израел и Съединените щати трябва да започнат подготовка за разработване на собствен военен еквивалент.

След като влезе в пълна оперативна експлоатация, системата за противовъздушна отбрана С-500 ще може да сваля спътници и други космически цели, което я прави потенциално най-динамичната отбранителна система, разработвана някога в Русия.