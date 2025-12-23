Мистериозният „Продукт 177“: нов двигател за руския Су-57

„Ростех“ подчерта намаления разход на гориво на двигателя Продукт 177

Руският изтребител Су-57 от пето поколение за първи път полетя с интегриран нов двигател, наричан само Продукт 177, което отбелязва началото на нова фаза от програмата. Държавният отбранителен конгломерат „Ростех“ обяви, че специалисти „са започнали летателни изпитания на двигателя „Продукт 177“ като част от авиационния комплекс Су-57 от пето поколение“ и че той се е представил в рамките на нормални параметри, като същевременно е демонстрирал своята надеждност. Нивата на мощност на двигателя са значително по-ниски от очакваните за силовия агрегат от следващо поколение на Су-57, с тяга от само 157 kN, в сравнение със 156 kN, генерирани от двигателите F119 на американския изтребител F-22, чието серийно производство започна преди почти 30 години в края на 90-те години, пише Military Watch Magazine.

Характерът на разработването на двигателя Продукт 177 остава неясен,

като една съществена възможност е това да е името на специфичен прототип или вариант на двигателя AL-51F, предназначен за Су-57. Друга възможност е работата по AL-51F да е била прекратена и новият двигател да е предназначен като негов заместител. Паралелното разработване на два отделни типа двигатели за самолета, единият от които евентуално е разработен, за да отговори на изискванията на клиент за износ, също не може да се изключи. Който и двигател да бъде интегриран в Су-57, това ще бъде първият изтребител с чисто производство, въведен в руска експлоатация от над 40 години.

От това, което е известно както за двигателя AL-51F, така и за двигателя Продукт 177, и двата значително биха подобрили всички аспекти на летателните характеристики на Су-57, биха подобрили неговата стелт функция и биха намалили оперативните разходи и нуждите от поддръжка. Предполага се, че общият фокус на дизайна на Су-57 върху минимизиране на нуждите от поддръжка и разходите за поддържане е оказал основно влияние върху дизайна на двата двигателя и е основното им предимство пред по-мощния съветски двигател AL-41F от пето поколение на изтребителя.

„Ростех“ подчерта намаления разход на гориво на двигателя Продукт 177 във всички режими на работа и удължения му експлоатационен живот в сравнение с двигателите от предишно поколение, като същевременно представи неговото развитие като крайъгълен камък в продължаващите усилия за цялостна модернизация на Су-57.

Значителни неясноти остават относно бъдещето на двигателя на Су-57, включително дали изтребител може да достигне свръхкрейсерска скорост със сегашния си временен двигател и дали двигателят Продукт 177 ще има достатъчна мощност, за да постигне крейсерска скорост над Мах 2, която съветските прехващачи МиГ-25 и МиГ-31 са единствените бойни реактивни самолети в света, за които е известно, че са постигали преди това. Дори с по-слаби временни двигатели, базирани на AL-41F-1S на изтребителя от четвърто поколение Су-35, летателните характеристики на Су-57 остават водещи в света, със значително по-голям обхват от всеки западен изтребител и особено висока степен на маневреност. Това беше подчертано наскоро на авиошоуто в Дубай, когато прототип на Су-57 беше разположен с пълен товар от противорадиационни ракети и ракети земя-въздух и въпреки това се оказа способен да демонстрира това, което се счита за най-високото ниво на маневреност в света от всеки тип изтребител, въпреки това тегло. Очаква се новият двигател не само да подобри скоростта и маневреността, но и да намали нуждите от поддръжка и разходите за поддържане на работоспособността, като същевременно увеличи мощността, достъпна за бордовите подсистеми, като например радари.