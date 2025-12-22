Разузнаването на НАТО: Русия подготвя оръжие в космоса срещу Starlink

Две разузнавателни служби на държави членки на НАТО подозират, че Русия разработва нов тип противосателитно оръжие, способно да атакува сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск чрез създаване на разрушителни облаци от шрапнели в орбита. Целта е да бъде ограничено западното превъзходство в космоса, което има ключова роля за украинските сили на бойното поле, съобщава Associated Press.

Според разузнавателни анализи, с които агенцията се е запознала, оръжието, описвано като система със „зонален ефект“, би разпръснало стотици хиляди високоплътни сачми в орбита. Това би позволило едновременното деактивиране на множество сателити Starlink, но крие сериозен риск от неконтролируеми и катастрофални щети за други орбитални системи.

Независими анализатори изразяват сериозни съмнения относно практическата приложимост на подобно оръжие. По думите им, използването му би довело до мащабен хаос в космоса, засягайки не само западни компании и държави, но и Русия и Китай, които също разчитат на хиляди спътници за комуникации, отбрана и навигация.

„Честно казано, не вярвам в това. Бих била изключително изненадана, ако се стигне до подобно решение“, заяви Виктория Самсън, експерт по космическа сигурност в организацията Secure World Foundation.

Въпреки това командирът на космическата дивизия на канадската армия, бригаден генерал Кристофър Хорнър, предупреждава, че подобен сценарий не може да бъде изцяло изключен. Той припомня твърденията на САЩ, че Русия разработва и ядрено оръжие за разполагане в космоса.

„Не мога да потвърдя, че съм информиран за конкретна система от този тип, но това не е невъзможно“, посочи Хорнър и допълни, че подобна разработка би била логично продължение на вече известни руски военни амбиции в космоса.

От Кремъл не коментираха информацията. Русия по-рано призова ООН да предприеме мерки срещу милитаризацията на космоса, а президентът Владимир Путин нееднократно е заявявал, че Москва няма намерение да разполага ядрени оръжия в орбита.