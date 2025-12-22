Още по темата: МО на Русия: Руски сили унищожиха бронирана машина HMMWV и две сателитни станции Starlink 16.12.2025 12:49

Военнослужещи от Южната група войски унищожиха тежък хексакоптер „Баба Яга“, склад за боеприпаси, две антени и център за управление на дронове, както и вражеска пехота и техника в Донецката народна република (ДНР). Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„На Константиновски фронт оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) от 6-та мотострелкова дивизия на Южната група войски унищожиха вражески БЛА Р-18 (Баба Яга). По време на разузнаване руски оператори на БЛА също така локализираха и унищожиха команден пункт и две антени за управление на вражески БЛА“, се казва в изявлението.

Те добавиха, че войници от 6-та мотострелкова дивизия са успели да открият и унищожат две камуфлирани машини на украинските въоръжени сили в Константиновка.

От ведомството съобщиха и за бойните действия на военнослужещи от 72-ра отделна мотострелкова бригада, които предприеха атака срещу временен пункт за разполагане на украинските въоръжени сили, унищожавайки вражески сили в Константиновско направление.