Руски военни са нанесли удари по сборен и складов комплекс

Екипажи на щурмови дронове от изпитателния център за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“ унищожиха брониран автомобил HMMWV, четири хексакоптера „Баба Яга“ и две сателитни комуникационни станции Starlink, според видео, публикувано от руското Министерство на отбраната.

На кадрите се вижда също унищожаването на вражески персонал, две огневи позиции, временен пункт за разполагане, две превозни средства, наземен роботизиран комплекс и множество антени.

Ведомството допълни още, че руски военни са нанесли удари по сборен и складов комплекс за вражески щурмови дронове, както и по временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни дронове, ракетни войски и артилерия от групировки на руските въоръжени сили са нанесли удари по транспортни инфраструктурни обекти, използвани от украинските въоръжени сили, цех за сглобяване и съхранение на ударни дронове и временни пунктове за разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 154 области“, казаха още от министерството, съобщават руски медии.