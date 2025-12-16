Те искат да отглеждат децата си именно с тези традиционни ценности и разбират, че нашата страна прави много за това

Над 2500 чуждестранни семейства, споделящи традиционни ценности, са се преместили в Русия от чужбина, заяви на събитие на агенция ТАСС Мария Бутина, член на Комисията по международни отношения на руската Държавна дума.

Бутина припомни, че руският президент Владимир Путин е подписал указ "За предоставяне на хуманитарна подкрепа на лица, споделящи традиционни руски духовни и морални ценности" през август 2024 г.

"Досега е направено много. Днес над 2500 семейства са решили да свържат съдбата си с нашата страна. Това са предимно граждани на Германия, които са на първо място, следвани от Франция, САЩ, Австралия и изненадващо Италия“, каза Бутина.

Тя отбеляза, че тези семейства не винаги избират Москва и Московска област за живеене, като Краснодарска, Калужка и Иркутска област също са много популярни места.

Началникът на отдела за национална политика към Администрацията на президента на Русия по вътрешна политика Татяна Вагина посочи, че много хора по света "искат да отглеждат децата си именно с тези традиционни ценности". "И те разбират, че нашата страна прави много за това. И ние се радваме, че тези хора идват при нас", подчерта тя.

През септември 2024 г. влезе в сила президентският указ "За предоставяне на хуманитарна подкрепа на лица, споделящи традиционни руски духовни и морални ценности". Граждани на 47 неприятелски настроени държави, които не са съгласни с идеологическите концепции, широко разпространени в техните страни, могат да кандидатстват за опростено разрешение за пребиваване в Русия.