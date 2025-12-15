Кремъл: Тръмп искрено иска мир в Украйна

Путин е отворен към света и сериозните решения относно Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация са искрено заинтересовани от постигането на мир в Украйна и работят активно за постигането му, каза прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков, цитиран от руски медии.

„Тръмп искрено работи за уреждане на конфликта и иска уреждане на украинския конфликт; иска уреждане на този конфликт. Той полага усилия, както и целият му екип. Ние високо ценим тези усилия“, каза Песков пред репортери.

Руският президент Владимир Путин е отворен за мир и сериозни решения относно Украйна, но е против временни отсрочки.

„Тук мога да говоря само от името на руската страна, от името на президента Путин: той е отворен за мир, за сериозен мир, за сериозни решения“, заяви Песков. „Той абсолютно не е отворен за никакви трикове, целящи забавяне на времето и създаване на изкуствени отсрочки."