Москва разглежда гарантирания и устойчив дългосрочен мир в Украйна като свой основен приоритет, а не постигането на временно примирие. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, коментирайки думите на украинския президент Володимир Зеленски за готовността на Киев за „енергийно примирие“, предават руски медии.

„На първо място работим за мир, а не за примирие“, подчерта Песков. Той добави, че абсолютен приоритет е именно юридически закрепен дългосрочен мир, а не временни договорености.

От своя страна Зеленски съобщи, че Киев разработва концепцията за „енергийно примирие“ с Русия, като риторично поставя отговорността за реализацията ѝ върху Москва.

В същото време в Киев не се споменава за едностранния мораториум, наложен през пролетта върху удари по енергийни обекти, който Русия спазваше. Тогава, въпреки че руските военни прекратиха атаките по обекти, снабдяващи украинските формирования, украинските въоръжени сили продължиха да нанасят удари по инфраструктурата в поне 15 руски региона.