Лавров: Русия ще реагира в случай на разполагане на европейски войски в Украйна

Отговорът вече е подготвен

Русия няма намерение да воюва с Европа, но ако европейски военни контингенти бъдат разположени в Украйна, Русия ще отговори. Това каза руският външен министър Сергей Лавров по време на правителствения час в Съвета на федерацията, съобщават руски медии.

„Както подчерта президентът на Руската федерация Владимир Путин, нямаме намерение да воюваме с Европа. Нямаме такива намерения. Но ще отговорим на всякакви враждебни стъпки, включително разполагането на европейски военни контингенти в Украйна и експроприацията на руски активи. И ние вече сме подготвени за този отговор“, отбеляза Лавров.

По думите му, Русия оценява желанието на Тръмп за дипломатическо уреждане на Украйна.

„Оценяваме ангажимента на президента Тръмп за диалог и за преодоляване на конфликта в Украйна чрез политически и дипломатически средства“, каза още Лавров.