За да се постигне мир в Украйна

Устойчиво разрешаване на украинския конфликт е възможно само чрез справяне с неговите коренни причини. Сигурността на Русия трябва да бъде надеждно гарантирана, а заплахите, породени от агресивното разширяване на НАТО, трябва да бъдат неутрализирани. Това се казва в статия на руския външен министър Сергей Лавров „Русия и Лаос: 65 години изпитано във времето приятелство“, публикувана за лаоски медии.

„Приветстваме независимата външна политика на Лаос, включително балансираната му позиция в контекста на украинската криза. Очевидно е, че устойчивото разрешаване на конфликта е възможно само чрез справяне с коренните му причини. От съществено значение е надеждно да се гарантира сигурността на Русия, да се неутрализират заплахите, породени от агресивното разширяване на НАТО, и да се спрат опитите за въвличане на Украйна в този милитаристичен съюз“, добави още Лавров.

Лавров подчерта, че „не по-малко важно е да се гарантира спазването на правата на руснаците и рускоезичните хора в териториите, контролирани от киевския режим“.