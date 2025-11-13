Лавров: Надяваме се, че Вашингтон няма да предприеме стъпки за ескалация на конфликта в Украйна

Още по темата: Лавров: Балтийските страни се опитват да провокират Русия 11.11.2025 15:49

Тръмп и Путин проведоха разговори в Аляска през август

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю, публикувано късно в сряда, че се надява Вашингтон да не предприеме действия, които биха могли да ескалират конфликта в Украйна, съобщава Reuters.

Лавров заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп отдавна се е застъпил за диалог с Русия, стремял се е да разбере напълно руската позиция по отношение на Украйна и „демонстрирал ангажимент за намиране на устойчиво мирно решение“.

„Разчитаме на здравия разум и на това, че запазването на тази позиция ще надделее във Вашингтон и че те ще се въздържат от действия, които биха могли да ескалират конфликта на ново ниво“, заяви Лавров, цитиран от руската държавна информационна агенция.

Коментарите на Лавров първоначално бяха част от интервю за италианския всекидневник „Кориере дела Сера“, но италианският всекидневник е отказал да публикува интервюто.

Лавров заяви, че Тръмп е признал, че една от причините за действията на Русия е разширяването на НАТО и разполагането на неговата инфраструктура близо до границата ѝ.

„По същество това е, за което руският президент Владимир Путин и Русия предупреждават през последните 20 години“, заяви Лавров.

Тръмп и Путин проведоха разговори в Аляска през август, а Лавров разговаря по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на 20 октомври, за да обсъдят евентуална нова среща на върха, дни след като тя беше обявена от Тръмп след телефонен разговор с Путин.