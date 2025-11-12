Някои страни, като Полша, вече са ги увеличили до почти пет процента

Кремъл е съгласен с оценката на сръбския президент Александър Вучич , че европейските страни се готвят за евентуална война с Русия. Това каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песко в интервю за кореспондента на Kremlin Pool Александър Юнашев.

„Нашата визия съвпада. Наистина, силни промилитаристични настроения са очевидни в европейските страни. Те се принуждават да увеличат допълнително военните си бюджети. Някои страни, като Полша, вече са ги увеличили до почти пет процента“, отбеляза Песков.

Песков подчерта, че и други страни следват този път, въпреки че това се отразява негативно на техните икономики. Това води до претоварване на икономическата система и може да доведе до по-сериозни последици в средносрочен план.