Вучич: Войната между Европа и Русия е все по-сигурна

Сърбия трябва да продължи да въоръжава и укрепва армията си

Сръбският президент Александър Вучич каза, че се опасява, че нещата са отишли ​​твърде далеч по темата за война между Европа и Русия, особено когато френският генерал Фабиен Мандон го заяви, и оцени, че Сърбия се е въоръжавала разумно и ще продължи да укрепва армията си и да се опитва да създаде защитен купол, съобщава белградският „Политика”.

„Трябва да се подготвим в този смисъл. Трябва да продължим да инвестираме много и да работим усилено, за да можем допълнително да защитим страната, да укрепим силите си за противовъздушна отбрана и най-вече да се опитаме да създадем един вид защитен купол над Сърбия, което е много трудно и изисква много пари“, каза Вучич.

Вучич подчерта, че не би искал да обсъжда повече тези планове.

„Сърбия трябва да продължи да въоръжава и укрепва армията си. Въоръжаваме се разумно. Трябва да направим всичко възможно, за да защитим народа и страната си от всеки потенциален агресор“, каза Вучич по време на участие в телевизия „Пинк“, отговаряйки на въпрос относно изявлението на началника на Генералния щаб на френските въоръжени сили, че френските военнослужещи се подготвят за евентуална война с Русия в рамките на три или четири години.

Президентът на Сърбия заяви, че това може да е ключов въпрос и че някои хора смятат, че историите за война са празни истории и че тя се случва кой знае къде. Той също така подчерта, че „с появата на фактите“, „войната между Европа и Русия става все по-сигурна“.

„И това не са просто празни приказки. Виждате, че всички се готвят за това. Щом Мандон е казал това, а аз знам колко е сдържан, отговорен и сериозен, тогава се опасявам, че нещата са отишли ​​твърде далеч във всяко едно отношение“, каза Вучич, добавяйки, че е разговарял два пъти с Мандон, искрен приятел на Сърбия, и че той е много умен, сериозен и отговорен човек.