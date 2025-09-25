Вучич: Светът е изправен пред най-смъртоносната вълна от насилие след Втората световна война

Още по темата: Лавров потвърди подкрепата си за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия 25.09.2025 09:33

От 2024 г. насам по света са избухнали 61 конфликта

Сръбският президент Александър Вучич заяви на общия дебат на световните лидери, в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, че светът е изправен пред големи геополитически разделения, че Уставът на ООН е единствената рамка, която може да ни обедини, и предложи Белград да бъде място за диалог за всички конфликти по света, съобщава белградският „Политика”.

„Организацията на обединените нации не е реликва от миналото, а компас на бъдещето. След осемдесет години това е време за размисъл и честност. Това не трябва да бъде сцена, където гиганти се борят, докато малките държави се пазят от това. Трябва да бъде кръгла маса, където всеки има глас. Държави като нас от глобалния юг често се третират като фигури на шахматна дъска и е време да покажем, че можем да бъдем новатори и гаранти на сътрудничеството“, подчерта Вучич. „Нашият ангажимент с всички партньори не означава сляпо съгласие, а означава зачитане на суверенитета, териториалната цялост и убеждението, че диалогът е по-силен от разделението. Сърбия е надежден и предвидим партньор, но реципрочността е важна. Ще защитаваме нашата автономия, точно както защитаваме сътрудничеството."

Той каза още, че Уставът на Организацията на обединените нации не е написан, за да служи на един-единствен момент от историята, а за да издържи проверката на времето.

Белград като място за диалог

„Светът е изправен пред големи геополитически разделения и Уставът на Организацията на обединените нации е единствената рамка, която може да ни държи заедно. Сърбия не е буферна зона, а мост, а мостовете не разделят, а свързват. Като президент на Сърбия за първи път бих искал да предложа Белград, столицата на Сърбия, като място за диалог за всички конфликти по света“, подчерта Вучич.

Той добави, че вярва, че ще предложим както най-доброто възможно гостоприемство, така и абсолютна безопасност за участниците.

Вучич заяви, че е чест да може да се обърне към юбилейната сесия, отбелязваща 80-годишнината на ООН, от името на Сърбия, която е страна-основател на ООН, страна, която уважава свободата и се гордее със своята история.

„Тази година отбелязваме осем десетилетия от съществуването на световната организация и през този период ООН беше рамка за диалог, сътрудничество и солидарност между народите, без които не би било възможно да се отговори на предизвикателствата на днешния ден“, заяви Вучич.

Той подчерта, че само чрез съвместни усилия можем да създадем бъдеще, което ще бъде достойно и безопасно.

„Имам пет основни принципа, които ръководят Сърбия и нейната външнополитическа визия и представляват стълбовете на нейните международни действия“, подчерта Вучич.

Той добави, че ООН не е реликва от миналото, а компас за бъдещето.

Вучич предупреди, че светът е изправен пред най-смъртоносната вълна от насилие след Втората световна война и че от 2024 г. насам по света са избухнали 61 конфликта.