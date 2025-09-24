Президентът на САЩ заяви, че Украйна може да си върне цялата своя територия от Русия

Готовност за диалог за разрешаване на украинския конфликт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне цялата своя територия от Русия - и дори да отиде още по-далеч. “Смятам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да спечели обратно цяла Украйна в първоначалната? форма”, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social след среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Ню Йорк.

Описвайки Русия като “хартиен тигър” в икономическа криза, американският президент добави, че Украйна може “да си върне страната в първоначалната є форма и, кой знае, може би дори да отиде по-далеч от това!”. “Изключително уважаваме борбата, която Украйна води. Това е наистина удивително”, каза Тръмп пред журналисти. На въпрос на репортери дали все още има доверие в Путин, Тръмп отговори: “Ще ви кажа след около месец”.

“Русия в никакъв случай не е тигър. Русия традиционно се възприема като мечка. Няма такова нещо като хартиени мечки. Русия е истинска мечка... Няма нищо хартиено в нея”, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по радио RBC.

Москва възрази на забележката на Тръмп, че “Путин и Русия са в големи икономически проблеми и че е време Украйна да действа”. Песков заяви, че въпреки “някои точки на напрежение” поради западните санкции след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., Русия “запазва устойчивост и макроикономическа стабилност”.

Твърдението, че Украйна може да си отвоюва нещо, е погрешно, заяви още Песков. “Сега ситуацията е друга. Позициите на Украйна в момента са много по-лоши. Още веднъж повтарям, че те ще продължат да се влошават. Това, че се опитват по всякакъв начин да подтикнат Украйна да продължи военните действия, и тезата, че Украйна може да си отвоюва нещо, е, от наша гледна точка, погрешна теза”, каза Песков. Той също така отбеляза, че всеки ден, в който се отлага разрешаването на украинския конфликт по мирен път, което предлага Русия, заплашва Киев с влошаване на позициите му на преговорната арена. Песков отново посочи, че специалната операция има ясна цел - да премахне първопричините за руско-украинския конфликт и да гарантира сигурността на Русия.

“Тази война не е безцелна. Тя има за цел да гарантира нашата сигурност и интереси и да елиминира основните причини за конфликта, който в момента съществува между Русия и Украйна и който като цяло съществува в областта на европейската сигурност”, каза той. Песков е категоричен, че Москва е готова за диалог за разрешаване на украинския конфликт, но Киев е заел “пасивна позиция”, заяви Дмитрий Песков. Прессекретарят на руския лидер добави, че “Президентът Путин е отворен за търсене на мирно решение.

Междувременно режимът в Киев вече зае напълно пасивна позиция”. “Очевидно се опитват да демонстрират както на спонсорите си в Европа, така и на своите ръководители, че могат да се бият”, добави Песков.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев също се възмути от изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за “слаба Русия”. “Тръмп отново влезе в алтернативна реалност и отприщи поредица от политически заклинания на тема “Колко слаба е Русия”. В тази реалност... Киев печели, Русия е на парчета”, написа Медведев в Telegram.