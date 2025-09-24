Готовност за диалог за разрешаване на украинския конфликт
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне цялата своя територия от Русия - и дори да отиде още по-далеч. “Смятам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да спечели обратно цяла Украйна в първоначалната? форма”, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social след среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Ню Йорк.
Описвайки Русия като “хартиен тигър” в икономическа криза, американският президент добави, че Украйна може “да си върне страната в първоначалната є форма и, кой знае, може би дори да отиде по-далеч от това!”. “Изключително уважаваме борбата, която Украйна води. Това е наистина удивително”, каза Тръмп пред журналисти. На въпрос на репортери дали все още има доверие в Путин, Тръмп отговори: “Ще ви кажа след около месец”.
“Русия в никакъв случай не е тигър. Русия традиционно се възприема като мечка. Няма такова нещо като хартиени мечки. Русия е истинска мечка... Няма нищо хартиено в нея”, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по радио RBC.
Москва възрази на забележката на Тръмп, че “Путин и Русия са в големи икономически проблеми и че е време Украйна да действа”. Песков заяви, че въпреки “някои точки на напрежение” поради западните санкции след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., Русия “запазва устойчивост и макроикономическа стабилност”.
Твърдението, че Украйна може да си отвоюва нещо, е погрешно, заяви още Песков. “Сега ситуацията е друга. Позициите на Украйна в момента са много по-лоши. Още веднъж повтарям, че те ще продължат да се влошават. Това, че се опитват по всякакъв начин да подтикнат Украйна да продължи военните действия, и тезата, че Украйна може да си отвоюва нещо, е, от наша гледна точка, погрешна теза”, каза Песков. Той също така отбеляза, че всеки ден, в който се отлага разрешаването на украинския конфликт по мирен път, което предлага Русия, заплашва Киев с влошаване на позициите му на преговорната арена. Песков отново посочи, че специалната операция има ясна цел - да премахне първопричините за руско-украинския конфликт и да гарантира сигурността на Русия.
“Тази война не е безцелна. Тя има за цел да гарантира нашата сигурност и интереси и да елиминира основните причини за конфликта, който в момента съществува между Русия и Украйна и който като цяло съществува в областта на европейската сигурност”, каза той. Песков е категоричен, че Москва е готова за диалог за разрешаване на украинския конфликт, но Киев е заел “пасивна позиция”, заяви Дмитрий Песков. Прессекретарят на руския лидер добави, че “Президентът Путин е отворен за търсене на мирно решение.
Междувременно режимът в Киев вече зае напълно пасивна позиция”. “Очевидно се опитват да демонстрират както на спонсорите си в Европа, така и на своите ръководители, че могат да се бият”, добави Песков.
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев също се възмути от изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за “слаба Русия”. “Тръмп отново влезе в алтернативна реалност и отприщи поредица от политически заклинания на тема “Колко слаба е Русия”. В тази реалност... Киев печели, Русия е на парчета”, написа Медведев в Telegram.