Тръмп: Страните от НАТО могат да свалят руски самолети в своето въздушно пространство

Още по темата: Тръмп: ООН е бездействаща 23.09.2025 18:11

Тръмп заяви още, че планира да се обади на унгарския премиер Виктор Орбан

По време на среща с Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН, президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори утвърдително на въпроса на журналисти дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те нарушат въздушното им пространство, съобщава Reuters.

„Да, мисля, че да“, отговори американският лидер. На допълнителен въпрос дали Съединените щати са готови да помогнат на съюзниците си от НАТО по този въпрос, Тръмп обясни, че това „зависи от обстоятелствата“.

Тръмп заяви още, че планира да се обади на унгарския премиер Виктор Орбан, за да го призове да спре да купува руски петрол, което е част от по-широк опит за оказване на натиск върху съюзниците от НАТО да прекратят енергийните си връзки с Москва.

„Той е мой приятел. Не съм говорил с него, но имам чувството, че ако го направя, той може да спре и мисля, че ще го направя“, каза Тръмп преди двустранната среща с украинския президент Володимир Зеленски.