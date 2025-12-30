Над 53 000 земетресения са регистрирани в Турция през 2025 г.

Турция преживя една от най-сеизмично активните си години през 2025 г., като в страната бяха регистрирани над 53 000 земетресения, съобщава "Тюркийе тудей", цитирани от БТА. Според доцент Булент Озмен, специалист по управление на бедствия от Университета Гази, това е втората по мащаб година след опустошителните трусове в Кахраманмараш през 2023 г.

От общо 53 262 земетресения, 437 са с магнитуд над 4. Средно на ден Турция е била разтърсвана от по шест труса, а земетресения с магнитуд 6 или повече са се случвали на всеки два месеца и половина.

Най-засегнатата провинция през 2025 г. е Балъкесир, с близо 21 000 земетресения за около четири и половина месеца. Особено силни трусове с магнитуд 6,1 бяха регистрирани през август и октомври. След Балъкесир, най-много трусове са отчетени в Кютахя, Мугла, Малатия и Кахраманмараш.

Сред най-сериозните събития беше земетресение с магнитуд 6,2 край Силиври, близо до Истанбул, на 23 април, което припомни високия риск за мегаполиса с над 15 милиона жители. Други значими трусове са били в Кулу, Коня, и Етимесгут, Анкара.

Въпреки масовата сеизмична активност, жертвите са малко – трима загинали и 594 ранени, като всички наранявания са резултат от паника, а не от срутване на сгради. Специалистите предупреждават, че много сгради остават уязвими и земетресения с магнитуд над 5 могат да причинят сериозни щети, особено в райони с остаряла или слабо построена инфраструктура.