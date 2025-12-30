Танкери се сблъскаха край Истанбул, обявена е тревога

В района на Флория в Истанбул бе обявена тревога, след като два танкера — под флаговете на Азербайджан и Турция — сигнализираха за бедствие, предаде Анадолската агенция. Инцидентът е станал в открито море край Бакъркьой.

Според турското министерство на транспорта и инфраструктурата, танкерите KALBAJAR (141 м) и ALATEPE(115 м) са се сблъскали, докато са били закотвени в района на Киучукчекмедже. Веднага на мястото са изпратени спасителни екипи и влекач под ръководството на Главната дирекция за безопасност на бреговете.

Към момента няма информация за пострадали, нито за разлив на нефт. Компетентните служби продължават да следят ситуацията и разследват обстоятелствата около инцидента.