6000 души загинаха в резултат на големи земетресения през 2025 г.: Най-силното е било с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер

През 2025 г. Земята беше разтърсена от серия от масивни земетресения, убивайки най-малко 6000 души. Най-силното е било с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер, пише Newsweek.

Първото голямо земетресение миналата година, с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер, се случи на 7 януари 2025 г. в окръг Тингри в Тибетския автономен район, югозападен Китай, и доведе до най-малко 126 смъртни случая и срутване на множество сгради.

На 28 март 2025 г. в Мианмар, след земетресение с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, загинаха 3514 души, над 4589 бяха ранени, а 210 души бяха обявени за изчезнали.

Най-мощното земетресение през 2025 г. се случи на 29 юли. Земетресение с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер удари бреговете на руския полуостров Камчатка (най-силното в региона от близо 73 години), предизвиквайки цунами в Русия и Япония и налагайки предупреждения в почти всяка страна на тихоокеанското крайбрежие. Това е най-силното регистрирано земетресение в Камчатка от 5 ноември 1952 г., когато земетресение с магнитуд 9,0 по скалата на почти същото място предизвика опустошителни цунами в целия Тихи океан. Вълните цунами, които удариха руския град Северо-Курилск след сеизмичния трус, бяха високи над 3 метра, като най-голямата достигна 5 метра.

На 1 септември 2025 г. над 2200 души загинаха при земетресение с магнитуд 6 в Афганистан.

А на 30 септември 2025 г. земетресение с магнитуд 6,9 удари централното крайбрежие на Филипините, убивайки 74 души.

На 3 ноември 2025 г. земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер разтърси Холм, провинция Саманган, Афганистан. Най-малко 20 души загинаха, а около 320 бяха ранени.