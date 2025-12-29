Тръмп: До няколко седмици ще бъде ясно дали войната в Украйна може да приключи

Това са много трудни преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи постигането на споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна в рамките на няколко седмици, но също така призна, че това може и да не се случи, съобщават световните агенции.

„Ако нещата вървяха наистина добре, може би няколко седмици“, каза американският лидер, отговаряйки на въпрос колко време според него ще отнеме разрешаването на оставащите въпроси относно споразумението. „А ако нещата вървяха наистина зле, това нямаше да се случи. Това би било много лошо. Има шанс“, добави Тръмп, говорейки на съвместна пресконференция с Володимир Зеленски в Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида. „Възможно е това да не се случи. Но мисля, че ще знаем след няколко седмици дали е така, или не“, подчерта той.

„Може да имаме един проблем, който не се счита за сериозен, и това може да провали всичко“, добави Тръмп. „Това са много трудни преговори, много подробни“, подчерта Тръмп.