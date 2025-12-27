"Споделяме кръв, живот и смърт": Новогодишното послание на Ким Чен-ун до Путин

Северна Корея и Русия споделят „кръв, живот и смърт“ във войната в Украйна, заяви севернокорейският лидер Ким Чен-ун в новогодишния си поздрав до руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес.

В посланието си, публикувано от държавната агенция КЦТА, Ким определи 2025 г. като „наистина значима година“ за отношенията между Пхенян и Москва. По думите му стратегическият съюз между двете страни е бил заздравен чрез „споделена съдба в един и същи окоп“.

Преди това южнокорейски и западни разузнавателни служби съобщиха, че Северна Корея е изпратила хиляди военнослужещи, които да се сражават на страната на Русия във войната срещу Украйна. През април Пхенян официално потвърди разполагането на свои военни в подкрепа на руската кампания, като призна, че част от тях са загинали в бойните действия.

В началото на декември севернокорейските власти съобщиха, че още през август са изпратили военни части за разминиране в Курска област, в близост до украинската граница. По данни на Ким, най-малко девет севернокорейски военнослужещи са загинали по време на 120-дневното разполагане.

Новогодишният поздрав на Ким бе изпратен два дни, след като самият той получи поздравление от Путин, припомня Ройтерс.