Тръмп - хладнокръвният върховен арбитър: "Зеленски няма нищо, докато аз не го одобря"

Коментарите на Тръмп идват преди срещата му в неделя със Зеленски, който ще представи нов план от 20 точки за прекратяване на войната

Зеленски и Биби идват. Всички идват. Всички идват. Те отново уважават страната ни

Американският лидер очаква да разговаря с Владимир Путин "скоро, колкото е възможно по-скоро"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се определи като върховен арбитър на всяко мирно споразумение между Украйна и Русия в ексклузивно интервю за Politico.

Очаква се украинският държавен глава Володимир Зеленски да се срещне с Тръмп във Флорида в неделя, като заяви пред репортери, че носи със себе си нов 20-точков план за мир. Рамката включва предложение за демилитаризирана зона, а срещата се очаква да се фокусира върху гаранциите за сигурност от страна на САЩ.

"По време на интервюто Тръмп изглеждаше хладнокръвен и дистанциран от последната инициатива на Зеленски и не бързаше да подкрепи предложението на украинския президент", отбелязва изданието.

"Той няма нищо, докато аз не го одобря", каза Тръмп и добави: "Така че... ще видим какво има".

Тръмп често сякаш губи търпение с пазарлъците

Коментарите на лидера на САЩ подчертават степента, до която съдбата на Украйна зависи от това да убеди Тръмп, че прави достатъчно отстъпки, за да задоволи президент, който понякога изглежда склонен да се наклони към Русия, ако това означава край на войната. Русия се е отдръпнала много малко от максималистката си позиция и не е реагирала на последното предложение. Междувременно Съединените щати настояваха Зеленски да се откаже от първоначалните си искания, а Тръмп често сякаш губи търпение с пазарлъците.

Въпреки това Тръмп вярва, че може да проведе продуктивна среща този уикенд.

"Мисля, че ще се получи добре с него. Мисля, че ще се получи добре с [Владимир] Путин", каза Тръмп, уточнявайки, че очаква да разговаря с руския лидер "скоро, колкото е възможно по-скоро".

Коментарите на Тръмп идват ден, след като Зеленски разговаря със специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зет на президента. Зеленски нарече това "добър разговор".

Срещата с украинския президент, освен гаранциите за сигурност, ще се фокусира върху управлението на Запорожката атомна електроцентрала и териториалния контрол над Донбас, източните територии, за които Москва претендира.

Планът на Зеленски, който украинските власти определиха като опит за демонстриране на гъвкавост, без да се отстъпва по територия, не получи особена публична реакция от Вашингтон. Предложението на украинския президент за демилитаризирана зона дойде с ключово условие: Русия ще трябва да изтегли войските си от съответния участък земя в Донецк.

Русия не е дала никакви индикации, че е готова да приеме нещо различно от пълен контрол над региона, което подчертава пропастта, която остава между двете страни. Но Тръмп отбеляза, че руската икономика е подложена на сериозен натиск. "Икономиката им е в тежко състояние, много тежко състояние", посочи той.

Разговорът с Тръмп идва и ден, след като Съединените щати предприеха въздушни удари срещу ИДИЛ в Нигерия, ход, който президентът на САЩ заяви в социалните медии като отмъщение за убийствата на християни от страна на екстремистката групировка "на нива, невиждани от много години и дори векове!".

Тръмп заяви пред Politico, че първоначално ударът е трябвало да се проведе в сряда, но e разпоредил да бъде отложен с един ден – по символични причини. "Щяха да го направят по-рано", призна Тръмп и обясни: "А аз казах: "Не, нека да си подарим коледен подарък... Те не мислеха, че това ще се случи, но ние ги ударихме силно. Всеки лагер беше унищожен".

Тръмп също потвърди, че израелският премиер Бенямин Нетаняху ще го посети този уикенд. "Зеленски и Биби идват. Всички идват. Всички идват", каза Тръмп. "Те отново уважават страната ни". Според репортаж на NBC, Нетаняху ще информира Тръмп за нарастващата заплаха от Иран.