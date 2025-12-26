Пратеник на Кремъл е разговарял с администрацията на Тръмп за споразумение за Украйна

Съветникът по външна политика на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков е разговарял с членове на американската администрация, след като Москва е получила предложения от САЩ за евентуално мирно споразумение за Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на представител на Кремъл.

Ушаков е разговарял по телефона с няколко членове на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той не посочи кога е бил проведен разговорът.

Специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев е донесъл хартиени копия от предложенията на САЩ за мир в Москва след срещата в Маями през уикенда, а подробностите се анализират от Кремъл, каза Песков.

„Информацията беше анализирана и от името на президента Путин беше осъществен контакт между представители на администрациите на Русия и САЩ“, каза Песков. „Беше договорено да се продължи диалогът.“

Украинските мирни преговори са били засегнати „в общи линии“ и споменати по време на срещата, отговори Песков на въпрос по темата. Той не даде повече подробности за това, което е било обсъждано, информира агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано специалният пратеник Кирил Дмитриев е информирал Путин за разговорите си с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер през изминалия уикенд във Флорида, предаде ДПА.

Песков не коментира как руското ръководство възприема в момента мирния план, който се обсъжда между САЩ, Украйна и европейските страни.

Въпреки това той потвърди информацията в руския всекидневник „Коммерсант“, че Путин е очертал своите изисквания по отношение на Киев по време на среща с руски бизнесмени.

На среща с членове на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП), президентът повтори позицията на Русия по отношение на Донбас, като подчерта, че Москва няма да се откаже от региона. Путин заяви също, цитиран от руски медии, че Москва не оспорва принадлежността на възела Краматорск-Константиновск-Славянск в частта от Донецка област, която се контролира от Киев.

„Владимир Путин заяви, че руската страна все още е готова да направи отстъпките, които той прие на срещата в Анкъридж, на 15 август. С други думи, „Донбас е наш“. Беше казано, че „въпросът за принадлежността на възела Краматорск-Константиновск-Славянск не се обсъжда“, се казва в статията.

Отбелязва се също, че руската страна не изключва частичен обмен на територии. Путин е разкрил също, че Москва и Вашингтон обсъждат въпроса за съвместното управление на Запорожката АЕЦ без участието на Киев, включително използването на произведената от нея енергия за "копаене" на криптовалути - такъв интерес проявявали от САЩ. Същевременно, по инициатива на САЩ, страните обмислят доставки на електроенергия за Украйна.

Киев, от своя страна, се надява да си върне контрола над най-голямата атомна електроцентрала в Европа и да я управлява съвместно със САЩ.

Путин отбеляза също, че украински специалисти продължават да работят в Запорожката АЕЦ, но „сега те имат руски паспорти“.

Путин също така заяви пред представителите на руския бизнес, че някои позиции по американския план са били договорени практически в движение по време на срещата в Аляска. Междувременно, американската страна се е отказала от част от собствените си предложения след преговори с европейците. Руският лидер коментира, че е оценил това поведение като слабост.