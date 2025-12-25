Разсекретиха тайни разговори между Путин и Джордж Буш

Съединените щати разсекретиха стенограми от разговори и телефонни обаждания между руския президент Владимир Путин и бившия американски президент Джордж У. Буш, обхващащи периода 2001–2008 г. Документите бяха публикувани от National Security Archive към университета „Джордж Уошингтън“ по силата на съдебно производство по Закона за свобода на информацията (FOIA).

Един от основните документи разглежда Иран. В него Путин обсъжда с Буш ядрената програма на Техеран и доставката на руски зенитни системи S-300. Путин заявява, че Русия ще ограничи помощта си и че Техеран не трябва да обогатява уран, ако получава гориво от Русия. Според него обогатяването на уран показва, че Иран се стреми към ядрено оръжие, а не към гражданска енергия. Буш признава инициативата на Русия като правилна и я подкрепя.

По въпросите за оръжейните доставки и тактиките за натиск, тонът на Буш става по-остър: „Те са смахнати. Направо са луди.“ Путин отговаря: „Може да са луди в идеологията си, но са интелектуалци, не са примитивни хора.“

На срещата през юни 2001 г. в замъка „Брдо“ в Словения Путин подчерта историческия контекст на отношенията с НАТО. Той изважда бележка от 1954 г., с която СССР е поискал присъединяване към алианса, и аргументира, че Русия е европейска държава и не трябва да бъде изключвана от общата архитектура за сигурност. Путин описва разпадането на Съветския съюз като доброволен процес, оставил Русия отслабена и уязвима, посочвайки загубата на територии като Украйна, Казахстан и Кавказ.

В същата среща Путин изразява идеята, че Русия може в бъдеще да се присъедини към НАТО, като подчертава, че страната се чувства пренебрегната от разширяването на алианса. Той твърди, че старите основания за отказа от 1954 г. вече не са валидни и добавя, че Русия е „европейска и мултиетническа, точно като Съединените щати“.