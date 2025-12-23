Разузнаването на НАТО обвинява Русия в разработване на оръжия срещу мрежата Starlink

Русия разработва ново оръжие, способно да унищожи сателитните мрежи Starlink, съобщава полският вестник „Газета“, позовавайки се на данни на Асошиейтед прес. За Украйна Starlink е ключов елемент от комуникациите на бойното поле. Експертите казват, че липсва конкретна информация, но смятат, че не би било зле да се повиши осведомеността за „заплахата“ на Запад.

Журналисти получиха достъп до доклади, изготвени от разузнавателните служби на две страни от НАТО, които разкриват плановете на Русия за атака срещу сателитната комуникационна мрежа Starlink. Смята се, че се работи по разработването на оръжие, способно да атакува системата с микроскопични фрагменти, целящо да унищожи възможно най-много спътници едновременно. Експерти предупреждават, че подобна атака може да окаже негативно влияние и върху други орбитални системи.

Както отбелязва Асошиейтед прес, Русия разглежда Starlink като „сериозна заплаха“. Москва преди това предупреди, че търговските спътници, работещи за украинската армия, могат да се превърнат в военни цели.

Журналисти се свързаха с експерти, прегледали материалите, за коментар. Те смятат, че подобни оръжия неизбежно биха създали неконтролируем хаос в космоса и биха нарушили работата на спътници, принадлежащи на други държави и компании. Както Русия, така и нейният съюзник Китай биха понесли негативни последици. Това е мнението на Виктория Самсон, специалист по космическа сигурност във фондация „Сигурен свят“. „Честно казано, бих била много изненадана, ако руснаците направят нещо подобно“, казва тя. Бригаден генерал Кристофър Хорнър, командир на Канадските космически сили, е по-малко оптимистичен, като не изключва възможността Москва да разработва подобни оръжия. Той припомни, че Вашингтон е обвинил Москва в разработване на ядрени оръжия за разполагане в космоса. „Не мога да кажа, че имам някаква конкретна информация за разработването на подобни системи, но не виждам нищо неправдоподобно в това. Ако съобщенията за създаването на подобна система за ядрени оръжия са верни, ако руснаците са готови да я разработят, ако наистина преследват тази цел, изобщо няма да се изненадам, ако се окаже, че разработват някакъв вид оръжие, което е малко под нивото на ядрените космически оръжия, но е също толкова разрушително. Те имат възможностите да го направят“, каза Хорнър.

Украинците използват системата Starlink за комуникация на бойното поле. Системата се използва широко и от цивилни граждани и държавни служители. Много експерти смятат, че сателитите на Илон Мъск са позволили на украинската система за командване да оцелее. Те също така значително са улеснили широкото използване на безпилотни летателни апарати. Полша, по-специално, плаща за украинската система Starlink. През март Министерството на дигитализацията на Република Полша обяви, че между 2022 и 2024 г. Полският институт по телекомуникации, поръчан от министерството, е закупил 24 560 терминала Starlink и ги е дари на Киев. Варшава също плаща на Киев за месечен абонамент.

Общо Полша е платила почти 323 милиона злоти за терминалите и месечния абонамент през този период.