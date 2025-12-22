Репортаж на ZDF показва как Киев се опитва със строги мерки да предотврати напускането на страната на военнослужещи и защо все повече украинци въпреки това рискуват и бягат

Все повече дезертьори в страната

Рафаел Шмелер, Berliner Zeitung

Страхувайки се, че ще бъдат принудени да се бият във войната срещу Русия, все повече млади украинци се опитват да напуснат страната си. В репортаж, излъчен на 21 декември, външнополитическото предаване на ZDF “Auslandsjournal”, описа мерките, предприети от украинското правителство, за да се предотврати напускането на страната на наборници.

Според съобщенията, Украйна е издигнала бодлива тел по западните си граници, включително в Закарпатската област. Гъсти гори и река Тиса отделят района от Румъния. Въпреки тези мерки за сигурност, все повече мъже се опитват да избягат, често с фатални последици.

“Foreign Affairs Journal” проследява мъж, който се опитва да избяга, защото не е съгласен с организацията на военната служба в Украйна. Основното му обвинение: тези, които имат достатъчно финансови средства, могат да си откупят военната служба. Тези, които не могат да го направят, биват преследвани от органите за наборна служба и, ако е необходимо, биват мобилизирани.

Има многократни съобщения за мъже, които са били хващани на улицата, понякога са били принуждавани да се качат в автобуси с помощта на насилие и директно отвеждани за мобилизация. Киевски адвокат, който представлява жертви на подобни случаи, описа пред ZDF случая на мъж, който е бил призован въпреки здравословните си проблеми и грижите за роднина. Той вече е имал наранявания, когато е пристигнал в полицейското управление. Баща му е ужасен от използваните методи; синът му е в ареста от два месеца.

Защо украинските войници бягат от фронта

Официално всички мъже на възраст между 25 и 60 години се считат за военнообвързващи, освен ако нямат признати основания за освобождаване. Служител от отговорния орган подчертава, че основната цел е да се компенсират тежките загуби на личен състав във войната срещу Русия, която продължава вече почти четири години.

Бягство през Румъния до Германия

Друга част от статията разглежда доброволците за специфични части. Военните служители обясняват, че войниците на фронтовата линия са особено необходими, докато много кандидати предпочитат служба в тила. От тяхна гледна точка, процесът на мобилизация е от съществено значение. Докладът се фокусира върху историята на бивш войник на фронтовата линия, който се е сражавал две години. Той разказва за нарастващата корупция в системата и как честните войници все по-често са били назначавани в особено опасни части. След като му е отказана позиция далеч от фронтовата линия, той решава да избяга в Германия през Румъния. Не съжалява за решението си. Ако процесът на мобилизация беше прозрачен и честен, може би щеше да постъпи различно, казва той.