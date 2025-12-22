Египет поръчва китайски дронове за далечна атака WJ-700

Очаква се голяма сделка за J-10C

Според съобщенията, египетското министерство на отбраната е подписало договор за закупуване на китайски безпилотен самолет WJ-700, което е потенциален повратен момент в продължаващото разширяване на отбранителните връзки между двете страни. Местни и китайски източници посочват, че сделката е подписана през юни 2025 г. и се очаква Египет да стане вторият чуждестранен оператор на този тип самолети след Алжир. WJ-700 има издръжливост до 20 часа, когато е въоръжен, и може да носи широка гама от видове боеприпаси, включително множество прецизно насочвани ракети „въздух-земя“ за наземни атаки, както и противорадиационна ракета CM-102 и противокорабни ракети C-701 и C-705. Реактивният самолет е сред най-бързите безпилотни самолети в света и е особено откроен от анализаторите заради мощта си в ролята на потискане на противовъздушната отбрана, пише Military Watch Magazine.

В началото на 2025 г. египетски военни източници съобщиха , че египетските военновъздушни сили са закупили китайската система за противовъздушна отбрана с голям обсег HQ-9B , осигурявайки нов гръбнак на преди това слабата мрежа от ракети земя-въздух на страната. Това е имало потенциално трансформиращо въздействие върху баланса на силите във въздуха между страната и потенциалните противници. Промяната в траекториите на силите в Близкия изток се счита за основен фактор, стимулиращ интереса на Египет към китайските средства за въздушна война, тъй като Кайро е свидетел на нарастващо напрежение с няколко страни от западния свят и техните регионални стратегически партньори Израел и Турция. Западната подкрепа както за предишни израелски планове за изгонване на населението от съседната ивица Газа, така и за турските усилия за укрепване на ислямистките бойци в Сирия и Либия, се считат за сериозни заплахи за сигурността на Египет, както и усилията за подкопаване на централното правителство в Судан, които ескалираха от 2019 г. и отново от 2023 г.

След множество непотвърдени съобщения от края на 2024 г., че египетското Министерство на отбраната е подписало договор за закупуване на китайски изтребители J-10C, J-10C на Военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия бяха разположени в Египет за участие в съвместните въздушни учения „Орли на цивилизацията 2025“, заедно с танкери YY-20, въздушни системи за ранно предупреждение и управление KJ-500 и други спомагателни средства. Гръбнакът на египетския изтребителски флот в момента се състои от остарели варианти на изтребителя F-16, които не само нямат достъп до каквито и да е оръжия от периода след Студената война или до каквито и да е оръжия извън зрителния обсег, освен ракетите AIM-7 от 80-те години на миналия век, но и са строго ограничени от Съединените щати по отношение на начина, по който могат да бъдат разположени.

Преквалификацията на египетския персонал за използване на нови типове китайски изтребители би била значително по-сложен и отнемащ време процес от обучението по усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана като HQ-9B. Закупуването както на изтребителите, така и на наземните системи обаче би трансформирало напълно сегашните много ограничени възможности на Египет да защитава въздушното си пространство. Закупуването на WJ-700 би допълнило това с усъвършенствани ударни възможности и би могло да проправи пътя за по-нататъшни закупувания на широка гама от типове щурмови дронове. Широкото понижаване на качеството на западните изтребители, продавани на Египет, и водещата световна конкурентоспособност на китайските дронове правят закупуването на самолети като WJ-700 да изглежда много привлекателно. Въпреки че се очаква страни от целия западен свят да продължат да оказват натиск върху Кайро да ограничи отбранителните си способности, като продължат да разчитат на много ограничен набор от по-нискокачествено западно оборудване, неотдавнашното регионално напрежение направи укрепването на въздушните бойни способности на Египет все по-важно.