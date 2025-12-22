Китай удари Европа: Налага мита до 42% върху млечни продукти

Китай ще наложи временни мита от 21,9% до 42,7% върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември, съобщи китайското Министерство на търговията, съобщи NOVA.

Мярката се основава на предварително решение по разследване за държавни субсидии. Според ведомството разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки върху част от вноса на млечни продукти от ЕС.

Ставките на митата ще зависят от производителя и конкретния продукт. Временните мерки ще останат в сила до приключване на окончателното разследване.