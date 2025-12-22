Хиперзвуковата ракета „Тъмният орел“ ще пробие китайския балон A2/AD

Министърът на отбраната Пийт Хегсет наскоро посети армейския арсенал Редстоун в Алабама, за да получи актуална информация за различните ракетни системи на армията, пише The National Interest.

Генерал-лейтенант Франсиско Лозано, директор на отдела за хиперзвуково, насочено енергийно, космическо и бързо придобиване, придружи Хегсет и предостави интересни прозрения за напредъка на една от най-амбициозните програми в американските военни.

Хиперзвуковата ракета „Тъмният орел“

Проектирана за нуждите на армията, хиперзвуковата ракета Dark Eagle Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) е хиперзвукова ракета земя-земя със среден обсег. Боеприпасът се състои от две части: самата ракета и хиперзвуковия планер. Dark Eagle има обсег между 2700 и 3550 километра и скорост, която може да надвишава 5 Маха, или близо 6400 километра в час.

По време на посещението на Хегсет, представители на армията разкриха , че „Тъмният орел“ има бойна глава, която тежи по-малко от 13,6 килограма – доста малко за боеприпас с голям обсег – но може да изравни със земята площ с размерите на паркинг.

Според армията, „Тъмният орел“ е „наземна система, изстрелвана от камиони, въоръжена с хиперзвукови ракети, които могат да се движат с над 3800 мили в час. Те могат да достигнат горната част на земната атмосфера и да останат точно извън обсега на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана, докато не са готови да нанесат удар, а дотогава е твърде късно за реакция“.

Армията е сериозна по отношение на „Тъмния орел“ . През 2025 г. въоръжените сили поискаха около 1,3 милиарда долара за хиперзвуковото оръжие, включително приблизително 750 милиона долара за закупуване на самата ракета, както и над 500 милиона долара за изследвания, разработки, тестване и оценка. Армията е изчислила , че всеки боеприпас „Тъмният орел“ ще струва приблизително 41 милиона долара (в долари от 2023 г.).

Армията и флотът си сътрудничат по проекта за хиперзвукови боеприпаси, за да увеличат максимално потенциала и на двете служби, като разгръщат усъвършенствани хиперзвукови ракети по-бързо и евтино. Военноморските сили работят върху версия на „Тъмния орел“ с морско изстрелване в рамките на оръжейната система за бърз удар със среден обсег.

Заобикаляне на вражеската противовъздушна отбрана

По време на срещата висшият армейски офицер заяви, че „Тъмният орел“ ще може да достигне „континентален Китай от Гуам“, Москва от Лондон и Техеран от Катар, изпращайки ясно послание до противниците на САЩ за разрушителния потенциал на разработваната хиперзвукова ракета.

Това, което прави „Тъмния орел“ особено полезен за армията, е способността му да заобикаля настоящите защитни чадъри за достъп/отказ на зона (A2/AD).

Китай, например, е издигнал мощен чадър A2/AD около Южнокитайско море, с цел да попречи на ВМС на САЩ да разполагат военни кораби, особено самолетоносачи, и самолети в близост до райони, за които Пекин претендира. Залп от „Тъмни орли“ обаче би могъл да заобиколи тези защитни съоръжения, потискайки противовъздушните и противокорабните оръжейни системи на китайските военни и отваряйки пътя за самолетоносачите на ВМС да се включат правилно в битката и да разгърнат своите възможности.

Продължаващото разработване на хиперзвуковата ракета „Тъмният орел“ е добра новина не само за армията, но и за по-широката американска армия, тъй като тя се готви за потенциален бъдещ почти равностоен конфликт с Китай или Русия.

За автора: Ставрос Атламазоглу

Ставрос Атламазоглу е опитен журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции , и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-ти батальон на морската пехота и щаба на армията). Той е бакалавър от университета „Джонс Хопкинс“ и магистър от Училището за напреднали международни изследвания „Джонс Хопкинс“ (SAIS). Неговите трудове са публикувани в Business Insider, Sandboxx и SOFREP.