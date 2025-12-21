Джорджа Мелони, необходимият европейски лидер

Медиите на Стария континент нарочиха русата дама за “Лидер №1 на Европа”

Дядо Коледа бил дарил премиерката с огромно “кингсайз” легло с пожеланието да си намери съкраватник за него

Големите италиански вестници “Кориере дела сера” и “Република” обявиха завчера, че Дядо Коледа ще зарадва премиерката на Италия Джорджа Мелони с мощен супер модерен компютър за 10 000 евро.

Ставало дума за нещо като комбайн, състоящ се от настолна машина, преносим лаптоп и впечатляващи високотехнологични високоговорители, като щял да бъде личен. Тоест само за нея и да си го ползва вкъщи, тъй като правителственият дворец “Киджи” в центъра на Рим според двата всекидневника бил бъкан с всевъзможна авангардна техника.

Вестниците обясняваха също така, че в ролята на щедрия весел старец с бяла брада се били изявили вкупом депутатите и сенаторите от управляващата партия “Италиански братя” на министър-председателката. Като за изненадата под елхата є те били събрали по 50 евро на калпак, а изборът им бил направен с помощта на много доверен човек на Илон Мъск. Всекидневниците споменаваха между другото, че миналата година въпросният Дядо Коледа бил дарил премиерката с огромно “кингсайз” легло с пожеланието да си намери съкраватник за него, след раздялата є с бащата на нейната дъщеричка Джиневра - журналиста Андреа Джамбруно.

Със сигурност Джорджа Мелони ще се зарадва на армагана от нейните съмишленици и приятели, но през тези дни от края на отиващата си година, тя несъмнено ликува поради друг, несъмнено много по-голям и важен за нея подарък. Става дума за признанието и дори преклонението пред популярната италианка като политик и държавник, които напоследък є засвидетелстват най-големите медии в западната част на Стария континент. Като например мадридският всекидневник “Ел Паис”, който написа в събота следното:

“Докато социалдемократическото семейство на Европа е в упадък, премиерката Джорджа Мелони е изгряващата звезда в Брюксел, където тя изигра решаваща роля на последната среща на върха на държавните и правителствените ръководители на ЕС, позиционирайки се като “крайъгълен камък” в преговорите по ключовите въпроси за финансирането на Украйна и бъдещето на договора с Меркосур.”

В кореспонденцията си от белгийската столица, озаглавена “Моментът на Мелони”, влиятелният испански вестник подчерта още нарастващата популярност на лидерката на “Италиански братя” и припомни, че въпреки натиска от брюкселските институции на ЕС и от Берлин, Рим не е одобрил използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна. “По този начин тя подкрепи с пресметната двойственост позицията на Белгия и на нейния премиер - фламандеца Барт Де Вевер, който също като нея е член на семейството на Европейските консерватори и реформисти” - изтъкна флагмънът на испанския печат. Като за финал той отбеляза още, че оправната държавничка през последните дни се била обединила с Франция с цел да бъде забавен още неизгодният за Италия и за Хексагона пакт “Меркосур” с някои латиноамерикански страни, който и без това бил дискутиран вече 25 години.

Направо пък като призив към Джорджа Мелони да вземе съдбините на Стария континент в свои ръце прозвуча коментарът на френската телевизионна компания “BFM”, която обяви дребничката на ръст, но иначе голяма премиерка за “Силната жена на Европа, успяла да утвърди Италия като водеща страна в Европейския съюз”. В описанието си на министър-председателката в Рим телевизията подчерта още, че тя е била “избрана благодарение на открито евроскептична платформа”, но след това била предпочела да “играе в полза на брюкселските институции”, като “сега се утвърждава като една от движещите сили на Европейския съюз”. “Тя сега е силната жена на Европа” - заяви пред камерата на “BFM” професорът от прочутия парижки институт за политически науки “Sciences Po” - Патрик Мартин-Жение, който е известен специалист по европейските въпроси. “На власт от три години, което е рекорден мандат от времето на Силвио Берлускони,- каза още ученият, - Мелони сега се възползва от стабилната политическа и икономическа ситуация в Италия, за да се утвърди като необходимия за Европа лидер.”

А най-тиражираният френски всекидневник “Льо Монд” разнищи завчера в дописка на цяла страница причините за успеха на премиерката в Рим, подчертавайки, че той се дължи най-вече на това, че тя “вече не е радикален десен популист, /разбирай малко или много неофашист - бел. кор./, а по-скоро е “национал-консерватор - термин, който благодарение на нея набира значителна популярност”. Като според парижкия вестник, който цитира именити италиански политолози, за главоломния триумф на русокосата дама най-голяма роля е изиграла способността є да докаже първо пред сънародниците си, а след това и в Европа, че републиканските институции са достатъчно стабилни, а международните ограничения - достатъчно силни, за да я накарат да бъде умерена, още повече, че радикализмът можел да се развива и укрепва само в бурни времена.

Но както обявиха през уикенда медиите на Апенините, сега Джорджа Мелони очаква Дядо Коледа да є донесе възможно най-големия подарък - одобряването от Парламента на все още дискутирания бюджет на Италия за новата 2026 г.