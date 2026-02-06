Световните цени на храните са паднали през януари

Индексът на цените на хранителните продукти пада с 0,4% през януари, което е спад за пети пореден месец

Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) съобщи в петък, че световните цени на храните са паднали с 0,4% през януари поради спад в цените на млечните продукти, захарта и месото.

Индексът на цените на храните на организацията, който проследява месечните промени в международните цени на избрана група от световно търгувани хранителни стоки, падна до 123,9 пункта миналия месец, припомня Anadolu Agency. Според данните, това е петият пореден месечен спад на индекса.

Индексът на цените на растителното масло се е повишил с 2,1%, обусловен от сезонно забавяне в Югоизточна Азия и увеличеното търсене на биогорива.

Индексът на цените на зърнените култури показа ограничено увеличение от 0,2%, въпреки скока от 1,8% в цените на ориза, благодарение на изобилното предлагане на пшеница и царевица.

От друга страна, индексът на цените на захарта спадна с 1%, обусловен от възстановяването на производството в Индия и положителните очаквания в Тайланд.

Индексът на цените на млечните продукти е намалял с 5% в сравнение с декември, главно поради свръхпредлагане на сирене и масло.

Индексът на цените на месото също спадна с 0,4% поради забавянето на световното търсене и увеличеното предлагане на свинско месо.

Възходяща корекция на производството на зърнени култури

Прогнозата за световното производство на зърнени култури за 2025 г. е ревизирана нагоре до 3,023 милиарда тона, според ФАО. В него се посочва, че увеличените добиви на пшеница в Аржентина, Канада и Европейския съюз, както и увеличените площи за засаждане на царевица в Китай и САЩ, са допринесли за това покачване.

ФАО също така прогнозира, че глобалното съотношение на запасите към потреблението ще достигне 31,8%, най-високото ниво от 2001 г. насам.