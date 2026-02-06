Ракетна артилерия на САЩ е разположена на 50 км от границата с Русия

HIMARS в Литва са способни да поразяват цели в Калининградска област

Американската армия е разположила ракетни артилерийски системи HIMARS в Литва, на около 50 километра от руската граница, пише Military Watch Magazine.

Според изданието, ракети M142 HIMARS са били използвани в учения с бойни стрелби близо до Клайпеда. Там са се провели съвместни операции между литовските и американските въоръжени сили, по време на които САЩ са изстреляли три ракети в морето. Изданието отбелязва, че изборът на място е бил възприет като демонстрация на сила.

Американската армия е разположила артилерийски подразделения с високомобилна артилерийско-ракетна система M142 (HIMARS) за учения с бойни стрелби близо до Клайпеда, Литва, изстрелвайки три ракети в морето в съвместно учение с литовските въоръжени сили. Изборът на място, на около 50 километра от руската граница, беше широко интерпретиран като демонстрация на сила. Това съвпада с множество други разполагания на американски военни активи близо до европейските граници на Русия както за учения, така и за операции, включително разполагането на танкове M1A2 Abrams за участие в учението „Зимен лагер“ на около 100 километра от руската граница, което се проведе в същия ден. Два дни по-рано армията разположи бойни стрелби на бойни машини M2A3 Bradley в полския тренировъчен полигон Бемово Писке, разположен на около 60 километра от руските граници. Американският флот също така е разположил морски патрулен самолет P-8A Poseidon за провеждане на продължителни разузнавателни полети близо до контролирана от Русия територия в Черно море.

HIMARS в Литва са способни да поразяват цели в Калининградска област на Русия и могат да го правят дори с помощта на артилерийски ракети с по-малък калибър 277 мм, вместо с по-скъпи балистични ракети с по-голям обсег. Защитата на руските сили в Калининград остава под значителен натиск, като разполагането на HIMARS и продажбите на системите на Литва и Полша са допринесли значително за това. В средата на януари артилерийските подразделения на американската и литовската армия проведоха усъвършенствано обучение за оперативна съвместимост, съсредоточено върху използването на HIMARS в тренировъчния район Пабраде близо до границата на НАТО с Беларус. Ученията бяха фокусирани върху синхронизирани прецизни огъни на далечни разстояния, процедури за цифрово командване и контрол и концепции за бърза мобилност, които са от решаващо значение за ротационната позиция на силите на Съединените щати в Балтийския регион.

Ракетните артилерийски системи изиграха особено централна роля в руско-украинската война, като HIMARS постигна множество забележителни успехи, включително унищожаване на критична инфраструктура, пускови установки и радари от противовъздушните отбранителни системи С-400, пускови установки за балистични ракети и други важни цели далеч зад вражеските линии. Един от най-забележителните успехи, постигнати в театъра на военните действия, беше удар на 1 януари 2023 г., при който загинаха 89 руски военнослужещи, след като удари временна казарма в спорния Донецки регион. Въпреки че огневата мощ на HIMARS е значително по-ограничена от други ракетни артилерийски системи, разположени на територията на членовете на НАТО, като M270 и Chunmoo, тя въпреки това е високо ценена за компресирането на възможностите за удар на далечни разстояния в размер на камион 6x6. Това осигурява скорост и висока мобилност през цялата страна, за да се подобри оцеляването, като същевременно позволява лесното ѝ преразпределение в брой по въздух.