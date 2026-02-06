Нов удар на САЩ по наркотрафика в Тихия океан с двама убити

Още по темата: Нови въздушни удари на САЩ убиха 14 заподозрени в наркотрафик 28.10.2025 18:01

Ударът е вторият за тази година

Американската армия твърди, че корабът е пътувал по известни маршрути за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан. Американската армия съобщава, че е ударила друг кораб в Източната част на Тихия океан, за който твърди, че е превозвал наркотици, убивайки двама души в четвъртък, съобщава Би Би Си.

Южното командване на САЩ заяви, че корабът е бил управляван от определени терористични организации и е пътувал по известни маршрути за трафик на наркотици.

Американските сили атакуват кораби, за които подозират, че пренасят контрабанда на наркотици през Карибите и Източната част на Тихия океан, от септември насам. През това време са извършени най-малко 38 смъртоносни удара и 128 души са загинали.

Южното командване на САЩ заяви в изявление в социалната мрежа X, че нито един американски военен отряд не е пострадал при операцията.

Ударът е вторият за тази година. Темпото на ударите значително намаля, откакто американските сили в началото на януари заловиха венецуелския президент Николас Мадуро, който беше обвинен от администрацията на Тръмп в сътрудничество с групи за трафик на наркотици.

Най-малко 36 удара са извършени за период от четири месеца в края на миналата година.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че кампанията, която официално е наречена операция „Южно копие“, е насочена към премахване на „наркотерористи от нашето полукълбо“ и защита на САЩ от „наркотици, които убиват нашите хора“.