Нови въздушни удари на САЩ убиха 14 заподозрени в наркотрафик

Още по темата: Мексиканските наркокартели объркват сделката на Шейнбаум с Тръмп 05.08.2025 13:44

Демократичните законодатели поставят под въпрос законността на военните удари

Серия от американски удари срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици в източната част на Тихия океан, убиха 14 предполагаеми наркотрафиканти и оставиха един оцелял, заяви във вторник американският министър на отбраната Пийт Хегсет, като това е най-новата операция в кампанията на президента Доналд Тръмп за борба с наркотиците, съобщава Reuters.

Ударите в Тихия океан се извършват на фона на военно натрупване на САЩ в Карибско море, което включва ракетни разрушители, изтребители F-35, атомна подводница и хиляди войници. Администрацията е разпоредила на ударната група на самолетоносача „Форд” да се отправи към региона и се очаква тя да достигне Карибско море през следващите седмици.

В публикация в социалните медии Хегсет заяви, че мексиканските власти са поели операцията по търсене и спасяване на единствения оцелял от трите удара, които са били нанесени в понеделник.

„Четирите кораба са били известни на нашите разузнавателни служби, преминавали са по известни маршрути за трафик на наркотици и са превозвани наркотици“, заяви Хегсет, без да предостави доказателства.

Хегсет обаче публикува видеоклип с продължителност около 30 секунди, в който се вижда как два кораба са близо един до друг във водата, преди да експлодират. В друга част от видеоклипа се вижда кораб, който се движи във водата, преди да експлодира.

Ударите последваха поне 10 други в Карибско море и Тихия океан от началото на септември, в кампания, която повиши напрежението между САЩ и Венецуела и Колумбия. Тръмп също така упълномощи ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела.

Пентагонът предостави малко информация за някой от ударите, включително количеството наркотици, които лодките са превозвани, и самоличността на убитите.

Ударите предизвикаха тревога сред някои демократични законодатели, които поставят под въпрос дали те са в съответствие с законите на войната.

Правни експерти поставиха под въпрос защо американската армия извършва ударите, вместо бреговата охрана, която е основната американска агенция за морско правоприлагане, и защо не са били предприети други усилия за спиране на пратките, преди да се прибегне до смъртоносни удари.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро многократно е твърдял, че САЩ се надяват да го отстранят от властта.