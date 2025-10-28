Доктор с НПО и актьор с детска школа се обичали по своему. Работят хората здраво! Обичат – още по-здраво!

Автор: Емил Йотовски
Снимка: Личен архив / Facebook
Д-р Станимир Хасърджиев, дългогодишен председател на Националната пациентска организация. НПО-то е регистрирано още в далечната 2010 г. и има за цел да брани правата на пациентите.

Значи, големи сте гадове! 

Какво толкова видяхте? Някакъв доктор с някакво НПО и някакъв актьор с някаква детска школа се обичали по своему. Работят хората здраво! Обичат – още по-здраво! 

Ганя не може да схване, че просто обичта им включва съвременни техники. Ганя от съвремие не разбира. Седи глупаво и се пули. За него дезодорант в з*дника е просто дезодорант в з*дника. Той в това не вижда пасивен многослоен оргазъм и тантрически екстаз, кореспондиращ с ендорфинов взрив. 

Ганя не схваща, че тези люде не са се пукали с шампанско, а са се наслаждавали на магични бълбукащи течности. Не са изнасилвали някакви клети надрусани пичове, а са открехвали вратите на царството на Хедон на невежи. 

Ганя не вижда преливащата любов, а само телесните течности в преливащата вода от ваната. 
Ганя, нещастнико! Това е 21-ви век, бе! Това е любов, изписана директно от бъдещето! Освен това, къде видяхте нещо лошо?

Либерално – да.

Проевропейско – да.

Многообразно – да.

Джендър позитивно – да.

Мега толерантно – да. Ама лошо? 

Тук да не ви е Москва!? 

Хайде, не бъдете зли! 

Докарахме я до там, че в 21-ви век човек един ароматизатор да не може да си завре в з*дника, без да претърпи забележки и лични нападки.

