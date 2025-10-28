Гледат мярката на д-р Станимир Хасърджиев, гаврил се с 20-годишен

Софийският градски съд ще разгледа мярката за неотклонение на бившия председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и задържаните заедно с него още трима души.

"Труд news" припомня, че шефът на неправителствена организация, защитаваща правата на пациентите, бе задържан миналата седмица. Той заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята 20-годишно момче в продължение на часове.

Според Софийската районна прокуратура, д-р Хасърджиев, заедно с артиста от театър "София" Росен Белов, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион на име Симеон Дряновски, са обвинени в престъпление, свързано с принуда.

До арестите се стига след сигнал, подаден от самия потърпевш.

Въпреки, че от прокуратурата не разкриват в детайли какво точно се е случило във въпросната нощ с младия мъж, по думите на майка му, синът ѝ е бил поканен на гости в апартамента на д-р Хасърджиев в столичния квартал "Дианабад". Там той бил вързан за стол и принуден да употребява коктейл от наркотици, включително т.нар. "розов кокаин".

По време на претърсването на жилището са открити наркотични вещества и пистолет, с който се предполага, че младежът е бил заплашван.

В опит да се спаси, младежът е успял да се отвърже и е избягал, скачайки през нощта от терасата на петия етаж на тази на четвъртия. Там се е укривал в продължение на часове, докато е успял да се свърже с близките си, които са го открили с помощта на полиция в "неадекватно състояние и много дрогиран".

По-късно младежът е настанен в болница заради силна интоксикация от приетите наркотици.

Софийският районен съд остави в ареста д-р Хасърджиев и Дряновски, докато на актьора Белов и на гръцкия гражданин бе наложена мярка "домашен арест". От държавното обвинение обявиха, че прокуратурата ще протестира по-леките мерки на двамата.