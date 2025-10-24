Още по темата: Председател на пациентска организация е арестуван за отвличане на 20-годишен в София 23.10.2025 21:33

Националната пациентска организация се разграничи от него

Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие, съобщи БТА, позовавайки се на информация от Софийската районна прокуратура.

Софийският районен съд е постановил задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен „домашен арест“. Прокуратурата ще протестира техните мерки за неотклонение.

Вчера стана ясно, че Хасърджиев и още трима души - актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са държали вързан 20-годишен младеж и са го принудили да употреби наркотичен коктейл в столичния квартал „Дианабад“. Момчето обаче успяло да се отвърже и бягало.

Националната пациентска организация (НПО) в своя позиция категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея.

