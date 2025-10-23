Председател на пациентска организация е арестуван за отвличане на 20-годишен в София

Инцидентът се е случил в столичния квартал „Дианабад“

Председател на неправителствена организация, защитаваща правата на пациентите, е сред четиримата арестувани за престъпление срещу 20-годишен младеж, съобщи БТВ. Заедно с него са задържани актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион.

Инцидентът се е случил в столичния квартал „Дианабад“, където момчето е било вързано и принудено да употреби наркотичен коктейл.

Според майката на пострадалия, във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.

За целта – младежът скача от терасата на 5-ия етаж, на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

Младежът успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса.

Живещи в блока казват, че апартаментът, в който е извършено престъплението е на доктор Станимир Хасърджиев – председател на неправителствена организация. По информация на БТВ именно той е един от арестуваните.

От СДВР не разкриват подробности, но казват, че по случая има досъдебно производство. А от Софийската районна прокуратура са съобщили пред медията, че мъжете са задържани за „престъпление, при което е упражнена принуда с оръжие спрямо 20-годишно момче“. Става дума за пистолет.

В информацията се посочва също, че на Хасърджиев е повдигнато обвинение и за държане на наркотици.

Според БТВ, в понеделник съдът е оставил Хасърджиев и мъжа, работил във Френския легион зад решетките. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест. А майката на пострадалия казва, че синът и в момента е в болница, заради странични реакции от коктейла от наркотици.