22 години от трагедията в Кербала: България помни своите герои

На 27 декември военни от Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) участваха във възпоменателни церемонии в Карлово и Русе в памет на 13-те български военнослужещи, загинали по време на коалиционната операция за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003–2008 г.

В Карлово церемонията се проведе пред Паметника на загиналите в борбата срещу световния тероризъм, където военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада отдадоха воински почести и положиха венци и цветя.

В Русе военнослужещи от СКСО почетоха паметта на офицерски кандидат Антон Петров, загинал преди 22 години при нападението над база „Индия“ в Кербала. Венци и цветя бяха положени от заместник-командира на СКСО полковник Иван Райков, роднини, приятели и бойни другари на загиналия.

На този ден отдаваме почит към майор Георги Качорин, старши лейтенант Николай Саръев и офицерските кандидати Антон Петров, Марин Милев, Цветан Камов, Паун Георгиев, Иван Инджов, Свилен Киров, Димитър Димитров, Владимир Пашов, Гърди Гърдев, Преслав Стоянов и Валентин Донев.